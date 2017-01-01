Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные





Суббота, 20 мая

Открытый Чемпионат Иванова стрельбе из лука пройдет на стадионе «Спартак» по адресу: переулок Торфмаша, д. 3. Начало в 10.00.

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2017» пройдут в Иванове 20 мая на территории МБУ «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года». "Российский Азимут" - это самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в мире. Участниками станут как школьники, студенты, так и взрослые спортсмены, а также люди старшего возраста. Торжественное открытие мероприятия состоится в 11 часов 20 минут на территории «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года» по адресу: г. Иваново, ул. Первых Маёвок, д. 55.

Продолжаются концерты ивановских групп на открытой рок площадке «Россия – это мы!». Начало в 16.00 (Арт-Сквер, ул. 10-го Августа).

В рамках цикла мероприятий "На главной площади с оркестром" в 17.00 у памятника Я.П. Гарелину состоится концерт духового оркестра войсковой части 34048 под руководством дирижера Виталия Сухорукова. Мероприятие пройдет при хорошей погоде.

Детский праздник «Сабантуй – праздник мира, дружбы, спорта и здоровья» пройдет в школе № 18 (ул. М. Василевского, д.6а), начало мероприятия в 12.00.

Воскресенье, 21 мая

Соревнования, посвященные Дню города Иваново, «Городское краеведческое ориентирование», к участию в котором приглашаются все желающие и любого возраста, пройдут в воскресенье, 21 мая. Сбор участников назначен на 9 часов во дворе гимназии № 32 (проспект Ленина, дом 53), старт будет дан в 10 часов.

В ходе ориентирования участникам предстоит набрать максимальное количество очков, найдя в городе контрольные пункты, имеющие различную стоимость в баллах и по-разному отображённых на карте - космическом снимке. Для каждого контрольного пункта участникам будет дана краеведческая (топографическая) легенда-подсказка. Контрольные пункты установлены на примечательных объектах города. Район предстоящих соревнований будет ограничен рекой Уводью, улицей Калинина и железной дорогой от ж/д вокзала на станцию «Текстильный».

Открытое первенство города по спортивному самбо и открытый чемпионат города Иванова по боевому самбо, посвященные 72-летию Победы в Великой Отечественной войне начнутся в 12.00, место проведения – спортивный зал ИГЭУ (ул. Рабфаковская, д.34).

Финал XXV сезона регионального конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда» пройдет в Центре культуры и отдыха, начало концерта в 14.00.

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