Михаил Мень и Павел Коньков открыли в Иванове мусоросортировочный завод

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Сегодня, 19 мая, глава Минстроя России Михаил Мень принял участие в открытии мусоросортировочного завода в Иванове. Производственная мощность предприятия составит 120 тысяч тонн отходов в год и позволит сортировать все твердые коммунальные отходы областного центра и крупных муниципалитетов региона.

По словам министра строительства и ЖКХ, открытие мусороперерабатывающего завода для региона - знаковое событие, и вдвойне важно, что это произошло в год экологии.

Объем инвестиций в строительство завода составил порядка 200 миллионов рублей. На предприятии создается порядка 80 новых рабочих мест.

На производстве отсутствуют мусоросжигательные технологии, вокруг которых, как правило, происходят многочисленные экологические дискуссии. «По структуре производства 70% отходов будет отсортировываться и перерабатываться как вторсырьё, а оставшиеся 30% несортируемого остатка будет подвергаться глубокому прессованию. Здесь важно ещё, что пластик будет перерабатываться по сути в кристаллы, которые можно будет задействовать на будущем комбинате синтетического волокна, который строится в регионе», - отметил Михаил Мень.

Фото: Минстрой России

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