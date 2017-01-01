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Новости

32 минуты назад

Верховный суд РФ вынес решение по полигону ТКО близ Тревражного


18 мая на заседании Верховного суда РФ рассматривалась апелляционная жалоба на решение Ивановского областного суда, который признал территориальную схему в части включения полигона ТКО близ д. Тревражное законным. Напомним, в январе этого года Ивановский облсуд признал законным включение в территориальную схему полигона ТКО близ деревни Тревражное.

В пресс-служба регионального правительства сообщили, что проект строительства данного полигона учитывает все обязательные требования экологического и природоохранного законодательства к строительству такого рода объектов. В ходе разработки проекта проведены все необходимые геологические и гидрологические исследования, проект межмуниципального полигона прошел государственную экологическую экспертизу, организованную Управлением Росприроднадзора по Ивановской области, и получил положительное заключение. В соответствии с полученными рекомендациями будет увеличена зона санитарной охраны полигона. Проект также прошел экспертизу Центра гигиены и эпидемиологии в Ивановской области и согласован региональным управлением Роспотребнадзора.

В настоящее время проект строительства межмуниципального полигона находится на государственной экспертизе в «Главгосэкспертизе».

Как сообщил зампред правительства Ивановской области Максим Громов, территориальной схемой обращения с твердыми коммунальными отходами предусмотрено строительство трех мусоросортировочных заводов. Первый из них - завод в Иванове - c сегодняшнего дня начал свою работу.



ключевые слова: отходы полигон схема Верховынй суд
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