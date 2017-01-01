Верховный суд РФ вынес решение по полигону ТКО близ Тревражного





18 мая на заседании Верховного суда РФ рассматривалась апелляционная жалоба на решение Ивановского областного суда, который признал территориальную схему в части включения полигона ТКО близ д. Тревражное законным. Напомним, в январе этого года Ивановский облсуд признал законным включение в территориальную схему полигона ТКО близ деревни Тревражное.

В пресс-служба регионального правительства сообщили, что проект строительства данного полигона учитывает все обязательные требования экологического и природоохранного законодательства к строительству такого рода объектов. В ходе разработки проекта проведены все необходимые геологические и гидрологические исследования, проект межмуниципального полигона прошел государственную экологическую экспертизу, организованную Управлением Росприроднадзора по Ивановской области, и получил положительное заключение. В соответствии с полученными рекомендациями будет увеличена зона санитарной охраны полигона. Проект также прошел экспертизу Центра гигиены и эпидемиологии в Ивановской области и согласован региональным управлением Роспотребнадзора.

В настоящее время проект строительства межмуниципального полигона находится на государственной экспертизе в «Главгосэкспертизе».

Как сообщил зампред правительства Ивановской области Максим Громов, территориальной схемой обращения с твердыми коммунальными отходами предусмотрено строительство трех мусоросортировочных заводов. Первый из них - завод в Иванове - c сегодняшнего дня начал свою работу.

поделиться ссылкой:

