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51 минуту назад
Ивановские матросы-спасатели застраховались от несчастных случаев
Областной центр готовится к купальному сезону
Спасательные службы областного центра готовятся к купальному сезону. Сейчас идет подготовка мест массового отдыха людей на воде, обеспечивается их надлежащее санитарное состояние.
15 мая началась работа спасательных постов аварийно-спасательного отряда, она продлится до 15 сентября. Численный состав ивановских матросов-спасателей составляет 27 человек. Все они прошли специальное обучение и медосмотр, застраховались от несчастных случаев. Спасательные посты, созданные на территории городских парков, оснащены всеми необходимыми плавсредствами и снаряжением для спасения людей.
Купальный сезон на территории Иванова устанавливается с 1 июня по 31 августа.
ключевые слова: купальный сезон спасатели
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