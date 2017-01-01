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Новости

51 минуту назад

Ивановские матросы-спасатели застраховались от несчастных случаев

Областной центр готовится к купальному сезону


Спасательные службы областного центра готовятся к купальному сезону. Сейчас идет подготовка мест массового отдыха людей на воде, обеспечивается их надлежащее санитарное состояние.

15 мая началась работа спасательных постов аварийно-спасательного отряда, она продлится до 15 сентября. Численный состав ивановских матросов-спасателей составляет 27 человек. Все они прошли специальное обучение и медосмотр, застраховались от несчастных случаев. Спасательные посты, созданные на территории городских парков, оснащены всеми необходимыми плавсредствами и снаряжением для спасения людей.

Купальный сезон на территории Иванова устанавливается с 1 июня по 31 августа.



ключевые слова: купальный сезон спасатели
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Фокин Валерий								
							
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  • 41 минуту назад
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    • 
										0
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							Что, по собственной инициативе застраховались, или их работодатель застраховал на свои деньги?
    
Разница ведь есть!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 38 минут назад
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							Акваланги кислородом наполнить не забыли? Или также готовы, как в прошлом году, пока жаренный петух в одно место не клюнул?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Байкер Хирург возглавит автомотоколонну, которая приедет в Иваново
				
сегодня, 12:36

				

				Байкер Хирург возглавит автомотоколонну, которая приедет в Иваново 
								

					
	 Жителей областного центра ждут концерт, конкурсы, акции и байк-шоу
				

				

	    			
    
	    				
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