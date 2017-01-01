Ивановские матросы-спасатели застраховались от несчастных случаев

Областной центр готовится к купальному сезону





Спасательные службы областного центра готовятся к купальному сезону. Сейчас идет подготовка мест массового отдыха людей на воде, обеспечивается их надлежащее санитарное состояние.

15 мая началась работа спасательных постов аварийно-спасательного отряда, она продлится до 15 сентября. Численный состав ивановских матросов-спасателей составляет 27 человек. Все они прошли специальное обучение и медосмотр, застраховались от несчастных случаев. Спасательные посты, созданные на территории городских парков, оснащены всеми необходимыми плавсредствами и снаряжением для спасения людей.

Купальный сезон на территории Иванова устанавливается с 1 июня по 31 августа.

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