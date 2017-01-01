В Иванове в подземном переходе появится знаменитая маска шамана и другие артефакты





20 мая в 18.20 в подземном переходе Музея промышленности и искусства (г. Иваново, ул. Батурина, д.6/40) в рамках международной акции «Ночь музеев — 2017» состоится открытие выставки «Из глубины веков. Археология Ивановской области». На ней впервые за многие годы посетители смогут познакомиться с артефактами археологической коллекции музея.

Выставка расскажет о периоде нашей истории от первых стоянок человека до процветающих городов домонгольской Руси.

Одним из центральных экспонатов выставки станет предоставленная Археологическим музеем Ивановского госуниверситета знаменитая маска шамана, обнаруженная экспедицией крупнейшего советского археолога, доктора исторических наук Дмитрия Крайнова в одном из «святилищ» стоянки Сахтыш (Тейковский район Ивановской области). Уникальная маска выполнена из цельного основания рога лося с применением только каменных резцов и датируется 3 тысячелетием до н.э.

Эпоха Каменного века — Палеолит, Мезолит и Неолит богато представлены в археологических памятниках. Посетители музея получат уникальную возможность увидеть драгоценные украшения из янтаря и серпентина, а также редчайший культовый предмет Волосовской культуры – антропоморфное изображение предка (в настоящее время известно менее 10 подобных находок). Выставка расскажет, как почитали богов и предков, как трудились, добывали пропитание и украшали свой быт представители Верхневолжской, Льяловской, Волосовской, Фатьяновской, Дьяковской археологических культур.

Эпоха Железа и Бронзы представлена на выставке интереснейшим оружием, предметами быта и ремесленными инструментами, а также великолепными украшениями населявших Ивановский край финно-угорских племен – мери и муромы. Женщины этих народов сами прекрасно владели литейным ремеслом и праздничный наряд мог включать богатейший набор искусно сделанных массивных бронзовых ожерелий, браслетов и сложных головных украшений.

Посетители также смогут познакомиться и с древнерусскими предметами, бытовавшими накануне татаро-монгольского нашествия, причем как местными, так и из стран Востока.

По материалам пресс-службы департамента культуры и туризма Ивановской области

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