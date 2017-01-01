В Шуе мать-героиня отметила свой 100-летний юбилей

Юбиляра поздравил глава райцентра Сергей Рощин - ФОТО





Матери-героине из Шуи исполнилось 100 лет. Как рассказали в шуйской мэрии, 100 лет назад 18 мая в селе Сосновка Тамбовской области родилась ныне проживающая в Шуе Анна Васильевна Антонова. Еще до войны она начала работать на железной дороге, а после устроилась продавцом в сельский магазин и доросла до завмага. В одном магазине Анна Антонова проработала 27 лет. В 2012 году переехала к дочери в Шую. Анна Васильевна ветеран труда, имеет медаль «Труженик тыла», её общий трудовой стаж – более 38 лет. Вместе с мужем Иваном Дмитриевичем вырастила шестерых детей. У именинницы 10 внуков и 12 правнуков. Анне Васильевне присвоено почетное звание «Мать-героиня».

В знаменательный день юбиляра поздравил глава Шуи Сергей Рощин, пожелав Анне Васильевне крепкого здоровья, внимания со стороны детей и внуков. Ветерана со значимой жизненной датой также поздравили представители шуйского Управления Пенсионного фонда и социальной защиты населения.



По информации Управления Пенсионного фонда, в Шуе проживает 4 ветерана, перешагнувших столетний рубеж, 5 человек отмечают в этом году 99-летие.

Фото: администрация г. Шуя

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