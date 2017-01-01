Байкер Хирург возглавит автомотоколонну, которая приедет в Иваново

Жителей областного центра ждут концерт, конкурсы, акции и байк-шоу





В рамках мероприятий, приуроченных к юбилею «Золотого кольца» с 20 мая по 28 мая будет проходить автопробег, который охватит несколько российских городов, в числе которых Москва, Суздаль, Владимир, Ярославль, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Иваново. В каждом городе состоится праздничный благотворительный концерт для жителей, а также различные конкурсы и акции. Возглавит автомотопробег государственный деятель Александр Залдостанов (Хирург).

В Иваново автомотоколонна прибудет в понедельник, 22 мая, в 12.00. В 12.45 состоится передача флага «Золотое кольцо России – 50 лет», который станет одним из атрибутов этого юбилея в нашем городе.

Затем в 16.00 гости посетят ивановский музей камня.

В мэрии сообщили, что в составе автомотоколонны будут солист театра «Ла Скала» Ла Фениче Федерико Лепре и солисты «Новой Венской оперы» Ирина Вагнер и Алексей Свиридов, которые подарят городу свою концертную программу на площади Пушкина в 18.00.

Вслед за ним горожан ждет незабываемое шоу байкеров, после чего участники автомотоколонны совершат экскурсию в Введенский женский монастырь.

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