В «Тепличном» обнаружены мумии собак, обмотанные проволокой

А также – отравившиеся и задушенные щенки – ФОТО 18+





В Ново-Талицах на территории совхоза «Тепличный» опять объявились живодеры. Они убили кормящую собаку и забрали половину выводка.

Неравнодушные жители рядом стоящих домов, которые сообщили нам об этом, вчера отправились к оставшимся щенкам и несколько часов вытаскивали их из-под плит, чтобы взять на передержку. Двоих щенков нашли мертвыми под трубами в плитах. Один погиб, судя по всему, от отравления – лежал с пеной у рта, второй был задушен проволокой.

Там же были обнаружены две мумии собак, запутанные в проволоке для обмотки труб.

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