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Новости

13 минут назад

В «Тепличном» обнаружены мумии собак, обмотанные проволокой

А также – отравившиеся и задушенные щенки – ФОТО 18+


В Ново-Талицах на территории совхоза «Тепличный» опять объявились живодеры. Они убили кормящую собаку и забрали половину выводка.

Неравнодушные жители рядом стоящих домов, которые сообщили нам об этом, вчера отправились к оставшимся щенкам и несколько часов вытаскивали их из-под плит, чтобы взять на передержку. Двоих щенков нашли мертвыми под трубами в плитах. Один погиб, судя по всему, от отравления – лежал с пеной у рта, второй был задушен проволокой.

Там же были обнаружены две мумии собак, запутанные в проволоке для обмотки труб.



ключевые слова: животные собаки щенки живодеры
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									Сергей Шеронов								
							
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  • 4 минуты назад
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							"Принесли собаку, старую, с перебитыми ногами. Лечили ее добрые собачьи врачи.
    
Собака гораздо добрее человека и благороднее. Теперь она моя большая и, может быть, единственная радость. Она сторожит меня, никого не пускает в дом. Дай ей Бог здоровья!" - дневники Фаины Раневской (примерно 1978-1979 гг)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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