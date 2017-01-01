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13 минут назад
В «Тепличном» обнаружены мумии собак, обмотанные проволокой
А также – отравившиеся и задушенные щенки – ФОТО 18+
В Ново-Талицах на территории совхоза «Тепличный» опять объявились живодеры. Они убили кормящую собаку и забрали половину выводка.
Неравнодушные жители рядом стоящих домов, которые сообщили нам об этом, вчера отправились к оставшимся щенкам и несколько часов вытаскивали их из-под плит, чтобы взять на передержку. Двоих щенков нашли мертвыми под трубами в плитах. Один погиб, судя по всему, от отравления – лежал с пеной у рта, второй был задушен проволокой.
Там же были обнаружены две мумии собак, запутанные в проволоке для обмотки труб.
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Собака гораздо добрее человека и благороднее. Теперь она моя большая и, может быть, единственная радость. Она сторожит меня, никого не пускает в дом. Дай ей Бог здоровья!" - дневники Фаины Раневской (примерно 1978-1979 гг)