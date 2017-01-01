В Иванове в этом году появятся велодорожки

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Как сообщил и.о. начальника управления благоустройства Администрации Иванова Алексей Приданов, в этом году городе планируется обустройство велодорожки по четной стороне улицы Ермака. На первом этапе - от проспекта Ленина до улицы Тимирязева. В будущем дорожка будет продлена от улицы Тимирязева до стадиона «Текстильщик».

Кроме того, выделение велодорожки предусмотрено проектом благоустройства Сквера мастеров у цирка в рамках проекта «Городская среда». Она будет обустроена от проспекта Ленина до пешеходного Банного моста через Уводь.

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