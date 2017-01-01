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Новости

42 минуты назад

Сотрудники ивановской мэрии приехали на работу на велосипедах

ФОТО


Сегодня, 19 мая, сотрудники администрации областного центра в поддержку всероссийской акции приехали на работу на велосипеде. У мэрии припарковали свои велосипеды более 20 человек.

«Сегодня решил поддержать акцию, доехал быстро без пробок. Знаю, что некоторые мои коллеги уже несколько лет подряд летом каждый день добираются на работу именно на велосипеде», - рассказал консультант управления общественных связей и информации Константин Казарин.



ключевые слова: мэрия чиновники велосипед работа акция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Сергей Кучерявый								
							
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  • 14 минут назад
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							сегодня на дорогах города								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 1 минуту назад
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							Константин Казарин не упомянул, случаем, что в сегодняшнем гэ-Иваново пользование велосипедом сродни самоубийству? А так да, Иваново рулит, Амстердам отдыхает))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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