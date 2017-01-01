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42 минуты назад
Сотрудники ивановской мэрии приехали на работу на велосипедах
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Сегодня, 19 мая, сотрудники администрации областного центра в поддержку всероссийской акции приехали на работу на велосипеде. У мэрии припарковали свои велосипеды более 20 человек.
«Сегодня решил поддержать акцию, доехал быстро без пробок. Знаю, что некоторые мои коллеги уже несколько лет подряд летом каждый день добираются на работу именно на велосипеде», - рассказал консультант управления общественных связей и информации Константин Казарин.
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Комментарии (2)
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- Сергей Кучерявый14 минут назадсегодня на дорогах города
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- 1231231 минуту назадКонстантин Казарин не упомянул, случаем, что в сегодняшнем гэ-Иваново пользование велосипедом сродни самоубийству? А так да, Иваново рулит, Амстердам отдыхает))