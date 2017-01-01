Сотрудники ивановской мэрии приехали на работу на велосипедах

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Сегодня, 19 мая, сотрудники администрации областного центра в поддержку всероссийской акции приехали на работу на велосипеде. У мэрии припарковали свои велосипеды более 20 человек.

«Сегодня решил поддержать акцию, доехал быстро без пробок. Знаю, что некоторые мои коллеги уже несколько лет подряд летом каждый день добираются на работу именно на велосипеде», - рассказал консультант управления общественных связей и информации Константин Казарин.

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