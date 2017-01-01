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51 минуту назад
Ивановское депо привлечено к ответственности за нарушение требований к хранению ртутьсодержащих ламп
Ивановская транспортная прокуратура провела в сервисном локомотивном депо «ТМХ - Сервис» проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды при обращении с отходами. В результате были выявлены нарушения. Так, в частности, установлено, что в данной организации не соблюдаются требования к хранению ртутьсодержащих ламп.
В связи с этим в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления».
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