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Новости

сегодня, 11:27

В Ивановской области пьяный 17-летний мотоциклист с пассажирами влетел в забор

Трое пострадавших


ДТП случилось сегодня около половины первого ночи на улице Калинина-2 в Наволоках. 17-летний подросток, управляя мотоциклом «Рейсер» без госномера, врезался в забор.

В результате ДТП в Кинешемскую ЦРБ были доставлены 3 человека:

- водитель мотоцикла - с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки (был без мотошлема);

- 18-летний пассажир - с ушибленной раной затылка (без мотошлема);

- 15-летняя пассажирка - с ушибами и ссадинами.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, все участники дорожного инцидента были с признаками алкогольного опьянения.



ключевые слова: ДТП мотоцикл подросток
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 50 минут назад
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										+1
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							Передайте забору спасибо.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сергей Кучерявый								
							
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  • 37 минут назад
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							не пора ли г.Лапшину пригласить на "беседу" главного ГИБДДшника области? днем и особенно ночью летают мотопридурки по дорогам, ПДД для большинства из них - непонятная абракадабра, госномеров естественно нет, Крисы-крысы на которые делают ставку власти, не работают. Более того есть случаи когда штрафы за превышение приходят законопослушным водителям, которые имели неосторожность ехать рядом с этими придурками. Моему двоюродному брату прислали за превышение на 65 км/ч (127 км/ч) он якобы летел по лежневской на своей старой семерке жигулей, видеорега у него нет, доказать ничего он не смог.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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