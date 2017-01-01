В Ивановской области пьяный 17-летний мотоциклист с пассажирами влетел в забор

Трое пострадавших





ДТП случилось сегодня около половины первого ночи на улице Калинина-2 в Наволоках. 17-летний подросток, управляя мотоциклом «Рейсер» без госномера, врезался в забор.

В результате ДТП в Кинешемскую ЦРБ были доставлены 3 человека:

- водитель мотоцикла - с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки (был без мотошлема);

- 18-летний пассажир - с ушибленной раной затылка (без мотошлема);

- 15-летняя пассажирка - с ушибами и ссадинами.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, все участники дорожного инцидента были с признаками алкогольного опьянения.

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