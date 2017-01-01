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сегодня, 11:27
В Ивановской области пьяный 17-летний мотоциклист с пассажирами влетел в забор
Трое пострадавших
ДТП случилось сегодня около половины первого ночи на улице Калинина-2 в Наволоках. 17-летний подросток, управляя мотоциклом «Рейсер» без госномера, врезался в забор.
В результате ДТП в Кинешемскую ЦРБ были доставлены 3 человека:
- водитель мотоцикла - с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки (был без мотошлема);
- 18-летний пассажир - с ушибленной раной затылка (без мотошлема);
- 15-летняя пассажирка - с ушибами и ссадинами.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, все участники дорожного инцидента были с признаками алкогольного опьянения.
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Комментарии (2)
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- ЙЯdЪ50 минут назадПередайте забору спасибо.
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- Сергей Кучерявый37 минут назадне пора ли г.Лапшину пригласить на "беседу" главного ГИБДДшника области? днем и особенно ночью летают мотопридурки по дорогам, ПДД для большинства из них - непонятная абракадабра, госномеров естественно нет, Крисы-крысы на которые делают ставку власти, не работают. Более того есть случаи когда штрафы за превышение приходят законопослушным водителям, которые имели неосторожность ехать рядом с этими придурками. Моему двоюродному брату прислали за превышение на 65 км/ч (127 км/ч) он якобы летел по лежневской на своей старой семерке жигулей, видеорега у него нет, доказать ничего он не смог.