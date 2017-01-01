В Вичуге сторож ремонтно-строительного управления помог поймать воров

Злоумышленники пытались похитить два мешка с ломом черного металла





В Вичуге в полицию с заявлением обратился сторож дорожного ремонтно-строительного управления. Мужчина сообщил, что двое неизвестных проникли на территорию и пытаются похитить лом черного металла.

По указанному адресу незамедлительно был направлен наряд сотрудников патрульно-постовой службы. На месте происшествия полицейские с поличным задержали ранее судимых жителей Вичуги 35 и 36 лет. Как выяснилось, злоумышленники проникли через пролом в заборе на охраняемую территорию, откуда и пытались похитить два мешка с ломом черного металла.

По факту кражи решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма ущерба устанавливается.

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