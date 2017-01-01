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Новости

8 минут назад

В Ивановской области снизилось количество преступлений, совершенных подростками


Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ивановской области подвела итоги работы за первый квартал текущего года.

Как сообщила председатель комиссии - зампред правительства области Ирина Эрмиш, по сравнению с прошлым годом в регионе отмечено снижение на 25% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 77 до 58 преступлений). Она добавила, что удельный вес подростковой преступности по итогам квартала составил 3,8 процента и является одним из самых низких за последние 5 лет.

В регионе также отмечается снижение криминальной активности ранее судимых несовершеннолетних. По итогам квартала она составила 2,7%.

В комиссии отмечают, что основными причинами совершения противоправных деяний подростками являются отсутствие надлежащего контроля за поведением ребенка со стороны родителей, общение и досуг в среде лиц с асоциальным поведением, антиобщественная направленность личности подростков.



ключевые слова: несовершеннолетние подростки преступность
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