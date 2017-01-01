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Новости

13 минут назад

В регионе выявлено 87 положительных результатов на клещевой боррелиоз

И 6 – на клещевой вирусный энцефалит


По данным Управления Роспотребнадзора по Ивановской области, с 12 по 18 мая 257 жителей региона (в том числе 66 детей) обратились за помощью лечебно-профилактические учреждения по поводу укусов клещей. На предыдущей неделе обратившихся было на 16,2% больше. А по сравнению с аналогичной отчетной неделей 2016 года количество обращений уменьшилось на 66,9 %.

Всего с начала эпидсезона в 2017 году по поводу присасывания клещей в ЛПУ области обратились 743 человека.

К настоящему времени в лаборатории областного Центра гигиены и эпидемиологии всего исследован 381 клещ, из них 349 - снятых с людей и 32 - из объектов окружающей среды (26 – с животных и 6 – с растений). Выявлено 87 положительных результатов на клещевой боррелиоз, (гг. Иваново, Тейково, Кохма, Шуя, Фурманов, Кинешма, Ивановский, Ильинский, Приволжский, Лежневский, Кинешемский, Фурмановский, Родниковский, Вичугский районы), 6 положительных результатов на клещевой вирусный энцефалит (г. Иваново, Ивановский, Кинешемский районы), 9 положительных результатов на моноцитарный эрлихиоз (г. Иваново, Ивановский и Вичугский районы).

По состоянию на 18 мая случаев заболевания людей клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

Акарицидные обработки к настоящему времени проведены на площади 215 га, в том числе на 123 га – в летних оздоровительных лагерях.



ключевые слова: клещи Роспотребнадзор
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