Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 19 мая





По сообщению ивановской мэрии, сегодня днем автогрейдер будет направлен на планировку покрытия на дороге от улицы Окуловой до местечка Светлый Луч.

В ночь на 20 мая будут продолжены работы по ремонту дорог отдельными «картами» на улице Жидилёва (подготовительные работы, фрезерование), Шубиных (подготовительные работы, укладка выравнивающего слоя).

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