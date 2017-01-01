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Новости

35 минут назад

Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 19 мая


По сообщению ивановской мэрии, сегодня днем автогрейдер будет направлен на планировку покрытия на дороге от улицы Окуловой до местечка Светлый Луч.

В ночь на 20 мая будут продолжены работы по ремонту дорог отдельными «картами» на улице Жидилёва (подготовительные работы, фрезерование), Шубиных (подготовительные работы, укладка выравнивающего слоя).



ключевые слова: дороги ремонт
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