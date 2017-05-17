Жертвами огня в Ивановской области стали две женщины

Один пожар произошел в областном центре, второй – в Савинском районе - ФОТО





16 мая в Приволжске во время пожара в пятиэтажке погибла женщина. Вторую пожарные успели вынести из горящей квартиры, но спасти ей жизнь уже так и не удалось – в больнице она скончалась.

И вот – новые трагедии на пожарах. И вновь жертвами огня стали женщины. Сначала произошел пожар в деревянном частном доме на улице Приволжской в Иванове. В кухне на полу огнеборцы обнаружили тело женщины 1957 года рождения. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.

Поздно вечером того же дня, 18 мая, сотрудники МЧС выезжали на тушение пожара в двухэтажном кирпичном доме в деревне Шестуниха Савинского района. Из окна кухни в одной из квартир шел дым. Огонь был локализован на площади 1 квадратный метр, в кухне поврежден пол. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, рядом с очагом пожара было обнаружено тело хозяйки квартиры 1958 года рождения. Причина пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС

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