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Новости

53 минуты назад

В Иванове автомобилистка на «Форде» сбила трехлетнего ребенка

С травмами головы и живота мальчик доставлен в ОКБ

ДТП случилось 18 мая около 18.10 во дворе дома №211 на улице Лежневской. 39-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фокус», сбила трехлетнего мальчика. С травмами головы и живота ребенка доставили в детское ортопедо-травматологическое отделение областной больницы.

По данным УГИБДД по Ивановской области, автомобилистка была трезва.



ключевые слова: ДТП наезд ребенок
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