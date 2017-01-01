За одно фото с телевизором можно выиграть золотые украшения

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КОНКУРС



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СПРАВОЧНО

Телеканал «Барс+» избран Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию обязательным общедоступным телеканалом в Ивановской области.

Оператор связи, который оказывает услуги связи для целей телевизионного вещания, обязан осуществлять трансляцию обязательных общедоступных телеканалов без взимания платы с вещателя и абонентов.

При этом обязательный общедоступный телеканал субъекта РФ транслируется на 21-ой позиции.



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