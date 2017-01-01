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Новости

22 минуты назад

За одно фото с телевизором можно выиграть золотые украшения

КОНКУРС
Медиагруппа "БАРС" проводит фотоконкурс с "золотыми призами".

Для участия в конкурсе необходимо: 
- найти либо самостоятельно настроить в своем телевизоре телеканал «Барс плюс» (как правило, в кабельных и IP –сетях региона телеканал находится на 21-ой кнопке согласно решению Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию) 
- сфотографироваться на фоне телевизора, в котором идет эфир телеканала «Барс плюс». 
- разместить эту фотографию в группах "Барс" в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» с тегом #Барс21. Регистрация в указанных группах в социальных сетях является обязательным условием участия в конкурсе. 

Конкурс проводится с 17 мая 2017 года до 30 мая 2017 года включительно. 
В конкурсе разыгрывается 5 призов - сертификаты на покупки в магазине ювелирных украшений по 10 тысяч рублей и 9 призов – сертификаты по 5 тысяч рублей. 

Подробности акции - ЗДЕСЬ.

СПРАВОЧНО
Телеканал «Барс+» избран Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию обязательным общедоступным телеканалом в Ивановской области.
Оператор связи, который оказывает услуги связи для целей телевизионного вещания, обязан осуществлять трансляцию обязательных общедоступных телеканалов без взимания платы с вещателя и абонентов. 
При этом обязательный общедоступный телеканал субъекта РФ транслируется на 21-ой позиции.



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