ПОСЛУШАЙТЕ! Почему в Иванове общественный транспорт становится всё опаснее для здоровья

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Всё чаще в сводках ГИБДД - информация о травмах, полученных в автобусах. Хоть маленьких, хоть больших. Какой-то особой зависимости от вместимости транспорта не прослеживается.

Ушибы и переломы получают в авариях. Иногда пассажиров просто не замечают, и они не успевают выйти или войти, как водитель уже спешит уехать с остановки. Но наиболее распространенная история - автобус экстренно тормозит или резко трогается - и люди падают.

Во и задумаешься: какие уж тут масштабные транспортные реформы! 8 миллионов рублей город отдал, чтобы ученые придумали, как в Иванове ездить с комфортом. А придумывать-то, похоже, надо было совсем другое…

Что именно – в комментарии Татьяны Прокопенко.

177-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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