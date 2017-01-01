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Новости

14 минут назад

Сколько в 2016 году заработал председатель Ивановского областного суда


Председатель Ивановского областного суда Валентин Уланов обнародовал сведения о доходах и имуществе за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Его задекларированный доход составил 5 907 255 (включая доход от продажи имущества). В индивидуальной собственности - земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1300 кв.м), жилой дом (29 кв.м) и квартира (70 кв.м). В совместной с супругой собственности - земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (1242 кв.м). Из транспортных средств совместно с женой владеет автомобилем «Тойота Ленд-Крузер-200», полуприцепом к легковой машине, снегоходом «Ямаха». В пользовании – жилой дом (151,9 кв.м).

Доход супруги Валентина Уланова в 2016 году составил 546 193 руб. Совместно с супругом владеет вышеуказанным земельным участком, а также 1/3 долей квартиры площадью 69 кв.м.



ключевые слова: областной суд председатель суда декларация доходы имущество
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