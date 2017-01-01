Опубликована подробная программа Дня города Иваново





Как сообщалось ранее, День города Иваново в этом году будет отмечаться 27 мая. 146-летие облцентра совпало с 50-летием туристического маршрута «Золотое кольцо России». Поэтому день рождения областного центра пройдет под девизом «По «Золотому кольцу» приезжайте в Иваново».

В этот день в парках и скверах города развернутся игровые и спортивные программы, в музеях будут работать интересные выставки, всех ивановцев ждут гуляния с концертами, играми, конкурсами.

Утром в парк-отеле «Шереметев» пройдет парад детских колясок, а по Шереметевскому проспекту двинется праздничное шествие.

Торжественное открытие Дня города-2017 состоится на площади Революции, здесь же развернется праздничная программа «Открой Иваново заново».

На площади Пушкина запланирована программа национально-культурных автономий и объединений, шоу «Парад красоты, моды, молодости» и концерт группы «Круиз».

На площади Ленина будет работать интерактивная выставка техники пожаротушения.

На площади Победы второй год подряд развернется ярмарка «Монастырское подворье». Здесь планируется продажа экологически чистой продукции, выращенной на подворьях Успенского кафедрального собора, Свято-Введенского женского монастыря и Свято-Никольского женского монастыря.

Акватория реки Уводь от площади Пушкина до Соковского моста порадует жителей и гостей города показательными выступлениями спортсменов Федерации спорта сверхлегкой авиации.

Финальным аккордом праздника в 23.00 станет фестиваль фейерверков на площади Пушкина.

С подробной программой основных мероприятий Дня города Иваново можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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