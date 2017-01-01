Жители региона не будут платить за капремонт домов - памятников архитектуры





Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщил губернатор Ивановской области Павел Коньков. «По капремонту домов-памятников архитектуры: жители платить за историко-культурную экспертизу не будут в рамках капремонта. Вопрос решён», - написал глава региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, работы по капитальному ремонту домов, признанных объектами культурного наследия, должны быть спроектированы и осуществляться специализированными организациями, что приводит к удорожанию стоимости. Павел Коньков распорядился снять затраты на экспертизу с жителей домов - памятников архитектуры.

«По поручению губернатора департамент проработал этот вопрос. Затраты по историко-культурной экспертизе, которая входит в состав затрат на проведение капитального ремонта таких домов, берет на себя региональный фонд капитального ремонта. Они будут оплачены из доходов, полученных от размещения собственных средств фонда, а не из средств жителей», - пояснила и.о. начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области Ирина Костромская.

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