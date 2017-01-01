Осужденного Андрея Кабанова из СИЗО отвезли в областную больницу





Недавно осужденного к 8,5 годам колонии строго режима бывшего зама губернатора Ивановской области Андрея Кабанова сегодня возили в областную клиническую больницу для медицинского освидетельствования на наличие хронических заболеваний. В лечебное учреждение его доставили из ивановского СИЗО, где пока находится бывший чиновник, ожидая либо этапирования в колонию, либо иного решения суда высшей инстанции.

По словам адвоката Кабанова, апелляция подана в срок всеми участниками судебного процесса и двумя свидетелями. Время рассмотрения теперь зависит от готовности протоколов судебного заседания.

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