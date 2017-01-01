Ивановец едет на съемки второго сезона «Открытого микрофона» на ТНТ

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Ивановский ведущий Владимир Вавилов стал победителем конкурса, объявленного проектом «Открытый микрофон» в соцсети «ВКонтакте».

В официальной группе всем желающим предлагалось написать и отправить на суд креативных продюсеров проекта юмористическую историю о себе. В результате конкурса жюри отобрало работы 10 авторов, одним из которых стал известный ивановский ведущий и стендап-комик Владимир Вавилов.

Вот как он прокомментировал IvanovoNews свою победу: «Победа стала приятным сюрпризом. Узнал о конкурсе в последний день его проведения и решил попробовать свои силы. Буквально за 10 минут написал небольшую историю и отправил организаторам. Честно говоря, не ждал победы, так как понимал, что у других участников была целая неделя на подготовку и отправку текстов. Когда получил по электронной почте поздравление от организаторов и приглашение на съемки второго сезона «Открытого микрофона», прыгал от радости, как ребенок. Чрезвычайно интересно будет оказаться внутри съемочного процесса такого грандиозного проекта, как «Открытый микрофон» на ТНТ. В Иванове стендап-комиков очень мало, они все очень талантливые, принимают участие в различных юмористических проектах, однако пока не получается организовать в городе совместные выступления. В соседних Ярославской, Владимирской и Нижегородской областях стендап-движение гораздо масштабнее. Этот жанр объединяет людей всех возрастов и социальных групп. Главное для стендап-комика - найти свою аудиторию. Надеюсь, что такие проекты как «Открытый микрофон» на ТНТ, подтолкнут креативных и обладающих хорошим чувством юмора людей к занятию стендапом».

На канале ТНТ подходит к завершению первый сезон «Открытого микрофона». В жюри – 4 популярных стендап-комика: Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Тимур Каргинов и Слава Комиссаренко. Главный приз – попадание в основной состав комиков передачи «Stand Up» на ТНТ.

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