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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: суперскидки в интернет-магазинах, защита от клещей и судьба ивановских коррупционеров
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Покупать или нет? Интернет-магазины соблазняют суперскидками. О чем умалчивают продавцы из всемирной паутины?
- Регион захлестнула волна бытового насилия. Семейные драмы в Кинешме. Расставание с летальным исходом в Иванове.
- Как защититься от клещей и что делать, если кровосос уже укусил?
- Изменения в антикоррупционном законодательстве. Как они отразятся уже осужденных ивановских коррупционеров?
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:
18:00 – «Барс»;
19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;
20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».
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