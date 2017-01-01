Коров из Ивановской области не пустили в Казахстан





17 мая автомобильный пункт пропуска ««Сагарчин» в Оренбургской области пресек вывоз на территорию Казахстана 21 головы крупного рогатого скота. Как сообщает ГТРК Оренбург, коровы перевозились из Ивановской области в Республику Казахстан без ветеринарного сертификата. Животных вернули обратно в наш регион. Грузоперевозчик привлечен к административной ответственности.

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