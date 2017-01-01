Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 15:49

Решение суда по делу Максима Магусева оказалось неожиданным


Бывший начальник ивановского управления архитектуры и градостроительства Максим Магусев, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, вину свою признает полностью. Прокуратура просила суд амнистировать бывшего чиновника, адвокат - оправдать, решение оказалось неожиданным.

Напомним, обвинение считало, что Максим Магусев злоупотребил полномочиями из личной заинтересованности. Хотел приукрасить результаты работы своего управления, увеличив показатели введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья. Бывший чиновник, признавая вину, утверждал, что подпись поставил по настоянию Владимира Репина, который тогда был заместителем главы администрации. Сам Репин это отрицал.

В аналогичной ситуации с кохомскими чиновниками следствие поверило подчиненному - Анне Беловой - и усмотрело состав преступления в действиях руководителя Андрея Мельникова. Здесь же правдивыми посчитали показания Репина. Уголовное дело в отношении него возбуждать не стали. Суд, однако, посчитал, что и против Магусева следствие не собрало бесспорных доказательств. Было принято решение вернуть уголовное дело в прокуратуру - для нового следствия. В адрес ивановской администрации, следственного комитета и Стройнадзора были вынесены частные постановления. В том числе и с целью более конкретной оценки причиненного гражданам ущерба.

«Помните, я вам говорил в прошлый раз про синдром стрелочника? Вот суд стрелочника и убрал. Я думаю, что следственный комитет с помощью этого постановления найдет истинных, настоящих виновных в этом преступлении», - прокомментировал корреспонденту IvanovoNews решение суда адвокат Магусева Сергей Травин.

ключевые слова: Максим Магусев уголовное дело суд
  • оцените новость:
  • (0)
  • 967
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	
	    		      	

	       		Палехская «минёрша» попала под следствие УФСБ за комментарий на сайте IvanovoNews
				
сегодня, 10:48

				

				Палехская «минёрша» попала под следствие УФСБ за комментарий на сайте IvanovoNews 
								

					
	 Девушка признана виновной за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2022						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове таксист спас 94-летнюю бабушку от мошенников
				
сегодня, 10:32

				

				В Иванове таксист спас 94-летнюю бабушку от мошенников 
								

					
	 Пенсионерка едва не лишилась 50 тысяч рублей
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1772						
    •