Решение суда по делу Максима Магусева оказалось неожиданным





Бывший начальник ивановского управления архитектуры и градостроительства Максим Магусев, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, вину свою признает полностью. Прокуратура просила суд амнистировать бывшего чиновника, адвокат - оправдать, решение оказалось неожиданным.

Напомним, обвинение считало, что Максим Магусев злоупотребил полномочиями из личной заинтересованности. Хотел приукрасить результаты работы своего управления, увеличив показатели введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья. Бывший чиновник, признавая вину, утверждал, что подпись поставил по настоянию Владимира Репина, который тогда был заместителем главы администрации. Сам Репин это отрицал.

В аналогичной ситуации с кохомскими чиновниками следствие поверило подчиненному - Анне Беловой - и усмотрело состав преступления в действиях руководителя Андрея Мельникова. Здесь же правдивыми посчитали показания Репина. Уголовное дело в отношении него возбуждать не стали. Суд, однако, посчитал, что и против Магусева следствие не собрало бесспорных доказательств. Было принято решение вернуть уголовное дело в прокуратуру - для нового следствия. В адрес ивановской администрации, следственного комитета и Стройнадзора были вынесены частные постановления. В том числе и с целью более конкретной оценки причиненного гражданам ущерба.

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», - прокомментировал корреспонденту IvanovoNews решение суда адвокат Магусева Сергей Травин.