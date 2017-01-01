Экс-глава Кохмы считает, что дело против него сфабриковал прокурор Ивановской области

Из личной неприязни







В Ивановском районном суде начали рассматривать дело в отношении бывшего кохомского главы Андрея Мельникова, который обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, Мельников заставил свою подчиненную - руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Анну Белову - подписать акты приемки недостроенных домов в Рождественском микрорайоне от Ивановской ДСК.

Сам Мельников вину не признает и заявляет суду, что истоки уголовного преследования кроются в их взаимной неприязни с прокурором области.

Отрицая вину, Андрей Мельников решил пояснить суду возможные причины возбуждения уголовного дела в отношении него. По словам бывшего чиновника, оно было придумано и возбуждено в одну из октябрьских ночей прошлого года.

«Когда узнали, что готовится мое назначение на очередную должность в органах власти, руководителем прокуратуры Ивановской области в срочном порядке было изучено дело и усмотрена необходимость возбуждения уголовного дела, - говорит Андрей Мельников. - Я не скрываю, и это знают из прессы, что у меня сложились личные неприязненные отношения с прокурором Ивановской области Ханько Андреем Викторовичем».

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