Новости
Экс-глава Кохмы считает, что дело против него сфабриковал прокурор Ивановской области
В Ивановском районном суде начали рассматривать дело в отношении бывшего кохомского главы Андрея Мельникова, который обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, Мельников заставил свою подчиненную - руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Анну Белову - подписать акты приемки недостроенных домов в Рождественском микрорайоне от Ивановской ДСК.
Сам Мельников вину не признает и заявляет суду, что истоки уголовного преследования кроются в их взаимной неприязни с прокурором области.
Отрицая вину, Андрей Мельников решил пояснить суду возможные причины возбуждения уголовного дела в отношении него. По словам бывшего чиновника, оно было придумано и возбуждено в одну из октябрьских ночей прошлого года.
«Когда узнали, что готовится мое назначение на очередную должность в органах власти, руководителем прокуратуры Ивановской области в срочном порядке было изучено дело и усмотрена необходимость возбуждения уголовного дела, - говорит Андрей Мельников. - Я не скрываю, и это знают из прессы, что у меня сложились личные неприязненные отношения с прокурором Ивановской области Ханько Андреем Викторовичем».
Подробнее об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
- оцените новость:
-
(0)
- 756
- 1
Комментарии (1)
-
- Вахтанг Камикадзе31 минуту назадОх уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. :) Писал же уже - невозможно сдать недострой так, чтоб потом ничего за это не было. :) Система приёмки строительных работ многоступенчатая, с кучей надзоров. :) Каждый шаг документируется. :) И если всёж недострой приняли, то это не одного фигуранта работа, а большой группы лиц, задействованных в строительстве объекта. :) Т.е., совершено организованно, группой лиц. :) Был ли сговор или нет, был ли умысел на совершение преступления заранее или группа организовалась по ходу выполнения работ, вот это и надо установить. :) А чтоб один такое провернул - такого никогда не было. :)
Новость дня
-
(8)
- 2286
-
(1)
- 3323
-
(1)
- 2022
-
(1)
- 1772