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Новости

сегодня, 15:37

Экс-глава Кохмы считает, что дело против него сфабриковал прокурор Ивановской области

Из личной неприязни


В Ивановском районном суде начали рассматривать дело в отношении бывшего кохомского главы Андрея Мельникова, который обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, Мельников заставил свою подчиненную - руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Анну Белову - подписать акты приемки недостроенных домов в Рождественском микрорайоне от Ивановской ДСК.

Сам Мельников вину не признает и заявляет суду, что истоки уголовного преследования кроются в их взаимной неприязни с прокурором области.

Отрицая вину, Андрей Мельников решил пояснить суду возможные причины возбуждения уголовного дела в отношении него. По словам бывшего чиновника, оно было придумано и возбуждено в одну из октябрьских ночей прошлого года.

«Когда узнали, что готовится мое назначение на очередную должность в органах власти, руководителем прокуратуры Ивановской области в срочном порядке было изучено дело и усмотрена необходимость возбуждения уголовного дела, - говорит Андрей Мельников. - Я не скрываю, и это знают из прессы, что у меня сложились личные неприязненные отношения с прокурором Ивановской области Ханько Андреем Викторовичем».

Подробнее об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: Андрей Мельников Андрей Ханько уголовное дело
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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							Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. :) Писал же уже - невозможно сдать недострой так, чтоб потом ничего за это не было. :) Система приёмки строительных работ многоступенчатая, с кучей надзоров. :) Каждый шаг документируется. :) И если всёж недострой приняли, то это не одного фигуранта работа, а большой группы лиц, задействованных в строительстве объекта. :) Т.е., совершено организованно, группой лиц. :) Был ли сговор или нет, был ли умысел на совершение преступления заранее или группа организовалась по ходу выполнения работ, вот это и надо установить. :) А чтоб один такое провернул - такого никогда не было. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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