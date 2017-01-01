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Новости

7 минут назад

Житель Шуи пытался откусить ухо своему знакомому

Драка произошла у одного из ночных клубов


В полицию с заявлением обратился 20-летний житель Шуи. Молодой человек сообщил полицейским, что у одного из ночных клуб между ним и его знакомым на почве неприязненных отношений произошла ссора. Конфликт в итоге перерос в драку, в результате которой парень получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и укушенную рану уха.

«В настоящее время по факту произошедшего полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается степень тяжести причиненного вреда здоровью», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: драка ухо укус полиция
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