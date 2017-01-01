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Новости

24 минуты назад

В Иванове пройдет всероссийский фестиваль восточного и индийского танца


20-21 мая в областном координационно-методическом центре культуры и творчества (г. Иваново, ул. Карла Маркса, 62/107) пройдет Всероссийский фестиваль любителей восточного и индийского танца «Spring Quest».

В фестивале примут участие 270 танцоров из Иванова, Кохмы, Шуи, Приволжска, Костромы, Ярославля, Кольчугино. Участники представят 281 танцевальный номер в 64 номинациях.

Откроет фестиваль отчетный концерт студии современного и восточного танца «АМИРА-ДАРР», которая вне фестиваля 19 мая в 18.30 представит программу «DANCE CAFE».

Конкурсная программа будет проходить 20 мая в 09.00 (дети, юниоры, молодёжь, дебют, начинающие) и 21 мая в 09.00 (взрослые, сеньоры, грандсеньоры, дебют, начинающие). Оценивать выступления будет профессиональное жюри: Жанна Денисова (г. Тольятти), Анна Пащенко (г. Москва), Валентина Осокина (г. Кострома), Светлана Липатникова (г. Ярославль). Впервые в фестивале примет участие музыкант и судья фестиваля Марсель Амирович (Тунис).

В рамках фестиваля пройдут индивидуальные уроки и обсуждения танцевальных программ, будут даны рекомендации по улучшению мастерства исполнителей и представлены классические и новые формы в постановках. Несколько открытых уроков и мастер-классов представит жюри конкурса.



ключевые слова: танцы Восток Индия фестиваль
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