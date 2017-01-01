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Новости

37 минут назад

В этом году в Иванове капитально отремонтируют более 200 многоквартирных домов


В текущем году в областном центре проведут капитальный ремонт более 200 многоквартирных домов. Об этом сегодня сообщил мэр города Владимир Шарыпов губернатору Павлу Конькову в ходе инспекционной поездки.

По словам главы Иванова, из общего перечня работ на сегодняшний день уже завершен капремонт инженерных сетей 4 домов и капремонт крыш 12 домов, в работе еще 42 дома. Он сообщил также, что в апреле-мае городским управлением ЖКХ была проведена актуализация муниципального краткосрочного плана. Из общего перечня исключены два дома, признанные аварийными и подлежащие сносу, по двум домам жителями изменен вид работ. В настоящее время на рассмотрении находится еще 5 обращений жителей о внесении изменений в программу.

Напомним, краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Иванова на 2015-2017 годы запланировано проведения работ более на чем 480 домах. В 2015 году выполнен капремонт 131 многоквартирного дома, в 2016 – 130 домов. В 2017 году планируется отремонтировать 224 дома, из которых в 85 домах предусмотрен ремонт инженерных сетей, в 121 доме – капремонт крыш, в 12 – фасадов, в трех домах – капремонт лифтового оборудования и еще в трех – фундамента.



ключевые слова: дома капремонт
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