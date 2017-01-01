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47 минут назад
В храме при областном наркодиспансере состоялся престольный праздник
Пациенты молились об исцелении от алкоголизма и наркомании - ФОТО
В храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», расположенном при 1-ом отделении областного наркодиспансера, в день престольного праздника Божественную Литургию совершил настоятель этого храма иерей Андрей Груздев. Пациенты, а также члены их семей и работники больницы молились об исцелении от тяжкого недуга винопития и наркомании.
«После праздничного молебна все присутствующие были приглашены на чаепитие, организованное работниками больницы, во время которого отец Андрей отвечал на многочисленные вопросы врачей и медперсонала относительно основ православной веры», - говорится в сообщении Ивановской митрополии.
Фото: iv-eparhya.blogspot.ru
ключевые слова: наркомания алкоголизм наркодиспансер храм престольный праздник РПЦ
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