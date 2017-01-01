Кинешемец решил математическую задачу, над которой бились более 200 лет

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О кинешемском математике Сергее Братцеве, сумевшем решить задачу, над которой лучшие умы планеты бились более 200 лет, сообщает интернет-ресурс «168часов». Даже компьютеры пасовали и не могли найти решение задачки.

В своей научной работе «Рациональный кубоид» Сергей Братцев доказал, что совершенного кубоида - параллелепипеда, у которого все 7 основных величин - целые числа – не может быть в принципе.

На прошлой неделе кинешемскому математику по почте пришла рецензия на его работу. В ней Федор Мурзин, заместитель директора по научной работе Института систем информатики имени А.П.Ершова Сибирского отделения Российской академии наук отметил, что специалисты не нашли в доказательстве Сергея Братцев ошибок.

На вопрос, какой смысл от решения этой задачи, Сергей Григорьевич ответил так: «Самые красивые задачи порой не имеют практического применения, однако бывает, что решенная 300 лет назад задача обретает свой смысл с развитием технологий».

Сергею Григорьевичу Братцеву на днях исполнилось 70 лет.

Фото: «168часов»

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