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Кинешемец решил математическую задачу, над которой бились более 200 лет
О кинешемском математике Сергее Братцеве, сумевшем решить задачу, над которой лучшие умы планеты бились более 200 лет, сообщает интернет-ресурс «168часов». Даже компьютеры пасовали и не могли найти решение задачки.
В своей научной работе «Рациональный кубоид» Сергей Братцев доказал, что совершенного кубоида - параллелепипеда, у которого все 7 основных величин - целые числа – не может быть в принципе.
На прошлой неделе кинешемскому математику по почте пришла рецензия на его работу. В ней Федор Мурзин, заместитель директора по научной работе Института систем информатики имени А.П.Ершова Сибирского отделения Российской академии наук отметил, что специалисты не нашли в доказательстве Сергея Братцев ошибок.
На вопрос, какой смысл от решения этой задачи, Сергей Григорьевич ответил так: «Самые красивые задачи порой не имеют практического применения, однако бывает, что решенная 300 лет назад задача обретает свой смысл с развитием технологий».
Сергею Григорьевичу Братцеву на днях исполнилось 70 лет.
Фото: «168часов»
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Интересно, снимет ли кто-нибудь что-нибудь подобное о нашем «кинешемском Перельмане»?
Надо решить систему уравнений:
a2+b2 = G 2
b2+c2 = O 2
a2+c2 = P 2
a2+b2+c2 = A 2