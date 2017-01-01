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Новости

сегодня, 14:05

Кинешемец решил математическую задачу, над которой бились более 200 лет

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О кинешемском математике Сергее Братцеве, сумевшем решить задачу, над которой лучшие умы планеты бились более 200 лет, сообщает интернет-ресурс «168часов». Даже компьютеры пасовали и не могли найти решение задачки.

В своей научной работе «Рациональный кубоид» Сергей Братцев доказал, что совершенного кубоида - параллелепипеда, у которого все 7 основных величин - целые числа – не может быть в принципе.

На прошлой неделе кинешемскому математику по почте пришла рецензия на его работу. В ней Федор Мурзин, заместитель директора по научной работе Института систем информатики имени А.П.Ершова Сибирского отделения Российской академии наук отметил, что специалисты не нашли в доказательстве Сергея Братцев ошибок.

На вопрос, какой смысл от решения этой задачи, Сергей Григорьевич ответил так: «Самые красивые задачи порой не имеют практического применения, однако бывает, что решенная 300 лет назад задача обретает свой смысл с развитием технологий».

Сергею Григорьевичу Братцеву на днях исполнилось 70 лет.

Фото: «168часов»



ключевые слова: математика задача решение
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Фокин Валерий								
							
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  • 43 минуты назад
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    • 
										-1
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							   Помнится когда Г. Перельман доказал гипотезу Пуанкаре, вскоре на ТВ появились док. фильмы того, как это происходило: с реконструкцией компьютерной графики для лучшего понимания сути описываемого пути решения в доказательстве. На т/к «Культура» в частности был такой японский док. фильм. Очень интересно и доходчиво всё было показано: что решается и каким путём решается.
    
Интересно, снимет ли кто-нибудь что-нибудь подобное о нашем «кинешемском Перельмане»?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • 6 минут назад
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							Здесь все просто.
    
Надо решить систему уравнений:
    

    
a2+b2        = G 2
    
b2+c2        = O 2
    
a2+c2        = P 2
    
a2+b2+c2 =  A 2								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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