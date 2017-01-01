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Новости

10 минут назад

Официальная безработица в Ивановской области уменьшилась на 11%

Такие данные приводит региональный Комитет по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции


По данным Комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, официальная безработица в регионе уменьшилась с начала текущего года на 11% и составляет в настоящее время 5,4 тысяч человек или 1% от численности работоспособного населения.

Зампред правительства области Ирина Эрмиш отметила, что в регионе увеличивается количество предложений работодателей по трудоустройству граждан. Она уточнила, что в период с января по май банк данных вакансий региональной службы занятости пополнился на 17,7% и превысил 7,6 тысяч вакансий. Наибольшим спросом со стороны организаций региона традиционно пользуются профессии текстильной и легкой промышленности, строительной отрасли, медицины, образования, пищевой индустрии, сферы торговли и услуг.

Также Ирина Эрмиш сообщила, что участниками программных мероприятий, реализуемых в сфере занятости, с начала года стали уже более 36 тысяч жителей области. «При содействии службы занятости населения трудоустроены более 4,3 тысяч граждан или каждый второй от числа обратившихся», - добавила зампред.

По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости, проводимых территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области, уровень общей безработицы в среднем за первый квартал текущего года составил 5,6% от экономически активного населения и соответствует среднероссийскому значению. В рейтинге регионов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, Ивановская область по данному показателю занимает лучшую позицию по сравнению с Ярославской (7,3%), Орловской (7,0%) и Смоленской (6,2%) областями.

По материалам пресс-службы регионального правительства



ключевые слова: безработица трудоустройство
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							ДА УЖ ХВАТИТ ЕРУНДУ ГОРОДИТЬ УМНИКИ ЕСЛИ ЛЮДИ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА ВЫНУЖДЕНЫ УЕЗЖАТЬ РАБОТАТЬ В МОСКВУ ЭТО НЕ ЗНАЧИТ , ЧТО ОФИЦИАЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА СОКРАТИЛАСЬ. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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