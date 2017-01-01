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Новости

41 минуту назад

На двух ивановских перекрестках временно отключат светофоры


19 мая «Ивгорэлектросеть» отключит светофоры на двух улицах областного центра:

- с 09.00 до 10.30 на пересечении проспекта Строителей и улицы Шубиных;

- с 10.00 до 12.00 на пересечении улиц Большой Воробьевской и Велижской.

Об этом сообщает городское Управление благоустройства.



ключевые слова: перекресток светофоры
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