На двух ивановских перекрестках временно отключат светофоры





19 мая «Ивгорэлектросеть» отключит светофоры на двух улицах областного центра:

- с 09.00 до 10.30 на пересечении проспекта Строителей и улицы Шубиных;

- с 10.00 до 12.00 на пересечении улиц Большой Воробьевской и Велижской.

Об этом сообщает городское Управление благоустройства.

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