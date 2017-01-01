В Ивановской области зарегистрировано более 8855 инфицированных ВИЧ

В регионе пройдут акции, посвященные всемирному дню памяти жертв СПИДа





Ежегодно в третье воскресенье мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения люди во всем мире вспоминают родных, близких, просто знакомых, умерших от СПИДа.

С 15 по 21 мая в Российской Федерации пройдет третья Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД».

В Ивановской области на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 18 и 19 мая пройдет акция «Узнай свой статус» по тестированию на ВИЧ всех желающих. В поликлинических учреждениях города Иваново 17-19 мая состоятся информационные встречи с раздачей просветительской литературы. Специалисты Центра и волонтеры ИвГМА встретятся со студентами энергоуниверситета и политехнического университета, проведут анкетирование и расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции.

Активное участие в проводимых мероприятиях примут учащиеся Ивановского медицинского колледжа.

Информационные встречи со специалистами Центра пройдут в Ивановской пожарно-спасательной академии, в исправительно-трудовой колонии №5.

В период проведения недели «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдут и другие волонтерские акции милосердия по работе с группами риска, профилактике дискриминации людей, живущих с ВИЧ, а также будет организована трансляция роликов по профилактике ВИЧ-инфекции, на улицах размещены информационные баннеры.

Центр при участии общественных организаций планирует 22 мая провести ежегодную акцию «Красная ленточка» (раздача буклетов, памяток молодёжи по профилактике ВИЧ-инфекции и здоровому образу жизни; ответы на вопросы). Цель акции — информирование населения об актуальности проблемы ВИЧ-инфекции, мерах её профилактики, пропаганда здорового образа жизни.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Ивановской области, как и в целом по России, остается сложной. По данным регионального департамента здравоохранения, на конец апреля текущего года в Ивановской области зарегистрировано 8857 человек, инфицированных ВИЧ, из них в 2016 году вновь выявлено 693 человека. За все годы наблюдения умерло в Ивановской области 1796 человек с ВИЧ-инфекцией.

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