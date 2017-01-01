Глава Минстроя Михаил Мень посетит Ивановскую область с рабочим визитом

Министр строительства и ЖКХ примет участие в открытии ивановского мусоросортировочного комплекса







В пятницу, 19 мая, с рабочим визитом Ивановскую область посетит Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в программе рабочей поездки главы Минстроя – обсуждение вопросов участия Ивановской области в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» в регионе, а также участие в открытии крупного мусоросортировочного комплекса в областном центре.

Для справки:

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания граждан, парковых зон. Общий объем финансирования проекта в Ивановской области составляет более 253 млн рублей, из них 231,1 млн рублей - средства федерального бюджета. Две трети средств из этой суммы будут направлены на благоустройство дворовых территорий, оставшаяся треть - на благоустройство наиболее посещаемых общественных пространств. В рамках приоритетного проекта благоустройство дворовых территорий и общественных пространств будет проведено во всех муниципальных образованиях региона, парковые зоны благоустроят в Комсомольске, Приволжске и Юрьевце.

Реализация инвестпроекта по строительству мусоросортировочного комплекса позволит ежегодно извлекать из ТКО и отправлять на вторичную переработку более 5 тысяч тонн полимерных отходов, что значительно сократит нагрузку на полигоны и уменьшит их вредное воздействие на окружающую среду. Производственная мощность предприятия составит 120 тысяч тонн обрабатываемых отходов в год и позволит сортировать все твердые коммунальные отходы Иванова, Кохмы, Ивановского и Фурмановского районов. В перспективе - увеличение мощности завода до 300 тысяч тонн в год. Инвестор строительства - группа компаний «Чистое поле». Общий объем инвестиций в проект - более 200 млн рублей. На предприятии планируется создать около 80 новых рабочих мест.

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