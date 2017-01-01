В Иванове пройдут состязания по краеведческому ориентированию





В воскресенье, 21 мая, в областном центре состоится краеведческое ориентирование. К участию в спортивном мероприятии приглашаются все желающие.

Сбор участников назначен на 09.00 во дворе гимназии № 32 (проспект Ленина, дом 53), старт будет дан в 10.00.

Напомним, что краеведческое ориентирование проводится в областном центре дважды в год в течение нескольких лет - перед Днём города и в День народного единства.

Главные задачи, которые ставят перед собой организаторы, - привлечение ивановцев к познанию истории, географии и топонимики родного края не только глазами, но и в движении, пешком (бегом) или на велосипеде.

В ходе ориентирования участникам предстоит набрать максимальное количество очков, найдя в городе контрольные пункты, имеющие различную стоимость в баллах и по-разному отображённых на карте - космическом снимке. Для каждого контрольного пункта участникам будет дана краеведческая (топографическая) легенда-подсказка. Контрольные пункты установлены на примечательных объектах города.

Район предстоящих соревнований будет ограничен рекой Уводью, улицей Калинина и железной дорогой от ж/д вокзала на станцию «Текстильный».

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