Сколько в 2016 году заработал главный следователь Ивановской области





Руководитель Следственного Управления Следственного Комитета России по Ивановской области Александр Булаев обнародовал сведения о доходах и имуществе за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Его задекларированный доход составил 2 561 922,14 руб. В индивидуальной собственности: земельный участок (922 кв.м), квартира (125,5 кв.м) и гараж (67 кв.м). В общедолевой собственности (1/2) – жилой дом (255,1 кв.м). В пользовании – земельный участок (1500 кв.м) и квартира (147,5 кв.м). Машины нет.

Доход супруги составил 126 061 руб. В Индивидуальной собственности – земельный участок (922 кв.м), в общедолевой (1/2) – жилой дом (255,1 кв.м). Владеет автомобилем Great Wall Wingle 5.

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