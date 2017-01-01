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Новости

11 минут назад

В Иванове пройдет масштабная массовая проверка на нерегулируемых «зебрах»

Экипажи ДПС будут дежурить на улицах в каждом районе областного центра


Сегодня, 18 мая, в областном центре пройдет масштабный рейд по выявлению автомобилистов, нарушающих правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов. Во второй половине дня экипажи ДПС будут дежурить на улицах в каждом районе Иванова.

Согласно статистике УГИБДД по Ивановской области, с начала 2017 года в Иванове на пешеходных переходах произошло 38 ДТП. 41 человек получил травмы различной степени тяжести, в том числе 10 детей.



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