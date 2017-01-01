Очередной браконьер задержан в Ивановской области

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы





В Ивановской области сотрудники транспортной полиции во время рейда задержали 32-летнего браконьера. Мужчина незаконно ловил рыбу в акватории Волги при помощи ставной жаберной сети. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье: «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.

поделиться ссылкой:

