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16 минут назад
Очередной браконьер задержан в Ивановской области
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
В Ивановской области сотрудники транспортной полиции во время рейда задержали 32-летнего браконьера. Мужчина незаконно ловил рыбу в акватории Волги при помощи ставной жаберной сети. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье: «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.
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