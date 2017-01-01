Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

16 минут назад

Очередной браконьер задержан в Ивановской области

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы


В Ивановской области сотрудники транспортной полиции во время рейда задержали 32-летнего браконьера. Мужчина незаконно ловил рыбу в акватории Волги при помощи ставной жаберной сети. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье: «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.



ключевые слова: браконьер рыба полиция
  • оцените новость:
  • (1)
  • 148
  • 0







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации