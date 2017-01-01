Ивановцев приглашают принять участие в фестивале граффити

Мероприятие пройдет в День города

27 мая, в День города Иваново, в областном центре пройдет открытый фестиваль граффити «Отражение улиц».





Для участия в фестивале необходимо подать заявку установленного образца и цветной эскиз предполагаемой работы в срок до 22 мая в адрес комитета молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Иванова по электронной почте: molod-ivgoradm@yandex.ru

С 23 по 25 мая оргкомитет проведет отбор заявок участников, по результатам которого будут определены 15 работ. Их авторы смогут нанести свои изображения на специально подготовленные поверхности в рамках празднования Дня города Иваново.

Участие в фестивале бесплатное, расходы по обеспечению необходимым для проведения фестиваля объемом специальной краски берут на себя организаторы (по предварительным заявкам участников).

Фестиваль граффити «Отражение улиц» проводится по следующим темам:

- «По «Золотому кольцу» приезжайте в Иваново»

- «Пропаганда здорового образа жизни, популяризация ВФСК «Готов к труду и обороне»

- «Год экологии в России».

Подробности можно узнать здесь.

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