В Ивановской области разыскивается трехлетний ребенок и его отец

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Региональная служба судебных приставов разыскивает трехлетнего Тимофея Пчелинцева и его 39-летнего отца – Андрея Пчелинцева. В настоящее время их местонахождения неизвестно.

В случае наличия информации о месте нахождения (месте жительства, работы и т.п.), разыскиваемого ребенка, его отца или о лицах, располагающих информацией о них, УФССП России по Ивановской области просит сообщить в Межрайонный отдел судебных приставов по розыску должников и их имущества:

В рабочее время (пн. 09.00 - 18.00, пт. 9.00 - 16.45) по тел.: (4932) 30-43-62.

В выходные дни в дежурную часть УФССП России по Ивановской области по тел.: (4932) 41-16-44.

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