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59 минут назад
Состоялась 79-я областная выставка охотничьих собак
В субботу, 13 мая, на стадионе «Олимп» в Ново-Талицах Ивановского района прошла 79-я областная выставка охотничьих собак. Организатором выступило Ивоблохотрыболовобщество
Всего к выставке было допущено 88 собак. Все они прошли ветеринарный контроль Центра ветеринарии Ивановской области.
ключевые слова: собаки охота выставка ветеринария
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