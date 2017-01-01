Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

59 минут назад

Состоялась 79-я областная выставка охотничьих собак


В субботу, 13 мая, на стадионе «Олимп» в Ново-Талицах Ивановского района прошла 79-я областная выставка охотничьих собак. Организатором выступило Ивоблохотрыболовобщество

Всего к выставке было допущено 88 собак. Все они прошли ветеринарный контроль Центра ветеринарии Ивановской области.



ключевые слова: собаки охота выставка ветеринария
  • оцените новость:
  • (0)
  • 271
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации