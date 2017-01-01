Состоялась 79-я областная выставка охотничьих собак





В субботу, 13 мая, на стадионе «Олимп» в Ново-Талицах Ивановского района прошла 79-я областная выставка охотничьих собак. Организатором выступило Ивоблохотрыболовобщество

Всего к выставке было допущено 88 собак. Все они прошли ветеринарный контроль Центра ветеринарии Ивановской области.

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