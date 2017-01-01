В регионе подведены итоги военной ипотеки за 2016 год

В Ивановской области сохраняется положительная динамика в реализации госпрограммы обеспечения жильем военнослужащих с помощью накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС).

Так, в 2016 году в регионе собственным жильем обзавелись 202 семьи военнослужащих. Всего же за время существования программы «Военная ипотека» ивановские военнослужащие приобрели 1258 жилых помещений.

При этом по-прежнему большая часть квартир в прошедшем году была приобретена на вторичном рынке – 165, средняя площадь которых составила – 62,3 кв. метра, а средняя стоимость квадратного метра - 47,5 тысяч рублей. По договорам участия в долевом строительстве оформлено 24 квартиры, что позволило увеличить их среднюю площадь до 70,7 кв. метра и уменьшить среднюю стоимость кв. метра до 44,6 тысяч рублей.

Увеличивается доля жилых домов с земельными участками, обладателями которых в 2016 году стали 13 семей военнослужащих. Это позволило уже приобретать жилье средней площадью 77,02 кв. метра, при стоимости 39,8 тысяч рублей за кв. метр.

В первом квартале 2017 года приобретено 38 жилых помещений, из которых 34 квартиры - на вторичном рынке, две - по договорам долевого участия и 4 жилых дома с земельными участками.

поделиться ссылкой:

