Палехская «минёрша» осуждена за комментарий на сайте IvanovoNews

Девушка признана виновной за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности





Региональное УФСБ возбудило уголовное дело в отношении жительницы Ивановской области по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Пресс-служба Управления сообщает: «На одном из новостных интернет-порталов региона подозреваемая разместила высказывание, содержащее публичные призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку». По нашим сведениям, речь идет о комментарии к одной из новостей на нашем сайте IvanovoNews.

Ранее гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности. Решением Палехского районного суда Ивановской области она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ, и приговорена к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В течение 2016 года девушка совершила 7 анонимных телефонных звонков об угрозе осуществления террористического акта на объектах с массовым пребыванием людей.

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