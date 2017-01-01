Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

6 минут назад

Палехская «минёрша» осуждена за комментарий на сайте IvanovoNews

Девушка признана виновной за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности


Региональное УФСБ возбудило уголовное дело в отношении жительницы Ивановской области по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Пресс-служба Управления сообщает: «На одном из новостных интернет-порталов региона подозреваемая разместила высказывание, содержащее публичные призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку». По нашим сведениям, речь идет о комментарии к одной из новостей на нашем сайте IvanovoNews.

Ранее гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности. Решением Палехского районного суда Ивановской области она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ, и приговорена к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В течение 2016 года девушка совершила 7 анонимных телефонных звонков об угрозе осуществления террористического акта на объектах с массовым пребыванием людей.   



ключевые слова: экстремизм комментарий суд приговор УФСБ
  • оцените новость:
  • (0)
  • 64
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации