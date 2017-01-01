В Иванове таксист спас 94-летнюю бабушку от мошенников

Пенсионерка едва не лишилась 50 тысяч рублей





В полицию обратился водитель одной из ивановских служб такси. Мужчина сообщил полицейским о том, что ему поступил заказ забрать посылку от дома по улице Каравайковой областного центра. Водитель проехал по указанному адресу, где престарелая женщина передала ему 50 тысяч рублей. После этого на мобильный телефон таксиста поступил звонок от неизвестного мужчины с просьбой перевести полученные деньги на указанный им расчетный счет через банковский терминал.

Бдительный водитель не выполнил требования мошенников, которые хотели воспользоваться доверчивостью престарелой женщины, а обратился в органы внутренних дел. В этот же отдел полиции обратилась и 94-летняя пенсионерка, когда поняла, что ее обманули. Пожилая женщина рассказала, что кто-то ей позвонил на мобильный телефон и представился сотрудником полиции. Незнакомец сообщил пенсионерке, что ее дочь совершила преступление, и для того чтобы она избежала уголовной ответственности, необходимо заплатить. У бабушки в личных накоплениях было 50 тысяч рублей, и все эти деньги она по требованию звонившего мужчины передала водителю такси.

«В настоящее время благодаря грамотной реакции добропорядочного таксиста деньги возвращены законной владелице. Полицейские проводят все необходимые мероприятия для розыска и задержания лиц, причастных к совершению мошенничества», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

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