В правительстве области прокомментировали сообщение российского омбудсмена об ивановских свалках





Как мы сообщали ранее, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая в Госдуме с ежегодным докладом, говорила в том числе о тяжелом экологическом положении в ряде регионов. Речь шла и об Ивановской области. Так, в частности, омбудсмен сообщила депутатам следующее: «На территории Ивановской области расположена 31 свалка, допустимый срок эксплуатации большинства из них давно истек».

Сегодня в Комплексе развития инфраструктуры правительства Ивановской области прокомментировали высказывание Татьяны Москальковой. Приводим текст комментария полностью:

«Реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Ивановской области будет способствовать решению давно назревшего вопроса по минимизации вреда окружающей среде от полигонов ТКО. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства региона Максим Громов.

Он подчеркнул, что реформа в этой сфере, действительно, назрела давно. Сегодня на территории Ивановской области расположены 15 действующих и 16 закрытых, требующих рекультивации полигонов ТКО. По его мнению, также важно учитывать несанкционированные свалки, требующие устранения. Максим Громов отметил, что реализация территориальной схемы по обращению с отходами и появление соответствующего регионального оператора позволит существенно изменить сложившуюся ситуацию.

Максим Громов пояснил, что в соответствии с территориальной схемой по обращению с отходами в Ивановской области будет построено три мусоросортировочных завода. Один из них – в Иванове – уже построен, на него получен акт ввода в эксплуатацию и лицензию на обращение с отходами от Росприроднадзора. Планируется, что завод заработает в мае. Производственная мощность предприятия составит 150 000 тонн обрабатываемых отходов в год. Ресурсы предприятия позволят сортировать все твердые коммунальные отходы Иванова, Кохмы, Ивановского и Фурмановского районов. В перспективе - увеличение мощности завода до 300 000 тонн в год.

«Тысячи тонн полимерных отходов каждый год будут извлекаться из ТКО и отправляться на вторичную переработку, – уточнил Максим Громов. – Это позволит значительно сократить нагрузку на полигоны и уменьшить их вредное воздействие на окружающую среду. Оборудование заводов способно извлекать из твердых коммунальных отходов и отправлять на переработку ценные утильные фракции: все виды пластиков, картон, бумагу, стекло, черные и цветные металлы».

Что касается рекультивации закрытых полигонов, Максим Громов признал, что проблема для Ивановской области актуальна. Сейчас региональным департаментом ЖКХ рассматривается возможность включения мероприятий по рекультивации недействующих полигонов в региональную программу по обращению с ТКО.

Кроме того, напомним, что в рамках рабочей поездки в Москву губернатор Ивановской области Павел Коньков обсудил этот вопрос с Министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским. Глава региона по итогам встречи отметил, что работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде – ресурсоемкие, и без участия федерального центра практически невозможно реализовать весь комплекс мер. Как сообщил Павел Коньков, глава Минприроды поручил проработать вопрос о включении объектов накопленного вреда, в том числе недействующих полигонов, в формируемый государственный реестр и в план финансирования в рамках государственной программы РФ по охране окружающей среды на 2017-2025 годы».

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