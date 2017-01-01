Новости
53 минуты назад
Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 18 мая
По сообщению ивановской мэрии, днем 17 мая производился ремонт дорог отдельными «картами» на улице Новгородская (верхний слой). Ремонт проезжей части с применением инертного материала проходил на улицах 3-я Полетная, Первых Маевок и Апрельская.
В ночь с 17 на 18 мая ремонт дорог отдельными «картами» шел на улицах Жидилева (подготовительные работы), Свободы (верхний слой), Шубиных (фрезерование в районе кольца).
Сегодня днем автогрейдер будет направлен на планировку покрытия на улице Авдотьинской.
В ночь на 19 мая планируется ремонт дорог отдельными «картами» на улицах Жиделева (подготовительные работы, фрезерование) и Шубиных (фрезерование в районе кольца).
- оцените новость:
-
(0)
- 207
- 5
Комментарии (5)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
да и буквочку всеже поправьте, а то Николай Андреевич в могиле перевернется.