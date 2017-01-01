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Новости

53 минуты назад

Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 18 мая


По сообщению ивановской мэрии, днем 17 мая производился ремонт дорог отдельными «картами» на улице Новгородская (верхний слой). Ремонт проезжей части с применением инертного материала проходил на улицах 3-я Полетная, Первых Маевок и Апрельская.

В ночь с 17 на 18 мая ремонт дорог отдельными «картами» шел на улицах Жидилева (подготовительные работы), Свободы (верхний слой), Шубиных (фрезерование в районе кольца).

Сегодня днем автогрейдер будет направлен на планировку покрытия на улице Авдотьинской.

В ночь на 19 мая планируется ремонт дорог отдельными «картами» на улицах Жиделева (подготовительные работы, фрезерование) и Шубиных (фрезерование в районе кольца).



ключевые слова: дороги ремонт
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Makar37								
							
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  • 40 минут назад
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							ЖидЕлёва								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Manuel De La Mare								
							
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  • 37 минут назад
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							Хуле, профессиональные журналисты! Из Иванава...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Serh								
							
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  • 30 минут назад
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							Давайте грейдер на Красных Зорь. (от Институтского проезда до Серафимовича)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • 25 минут назад
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							Он вчера был на Авдотьинской, особо разницы нет 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 4 минуты назад
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							"на улицах Жидилева" - был утром, не заметил никаких работ, 
    
да и буквочку всеже поправьте, а то Николай Андреевич в могиле перевернется.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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