Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 18 мая





По сообщению ивановской мэрии, днем 17 мая производился ремонт дорог отдельными «картами» на улице Новгородская (верхний слой). Ремонт проезжей части с применением инертного материала проходил на улицах 3-я Полетная, Первых Маевок и Апрельская.

В ночь с 17 на 18 мая ремонт дорог отдельными «картами» шел на улицах Жидилева (подготовительные работы), Свободы (верхний слой), Шубиных (фрезерование в районе кольца).

Сегодня днем автогрейдер будет направлен на планировку покрытия на улице Авдотьинской.

В ночь на 19 мая планируется ремонт дорог отдельными «картами» на улицах Жиделева (подготовительные работы, фрезерование) и Шубиных (фрезерование в районе кольца).

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